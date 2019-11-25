Политика

13:48 25.11.2019

Зеленский назначил Осачука новым главой Черновицкой обладминистрации

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Зеленский назначил Осачука новым главой Черновицкой обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука председателем Черновицкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ №866/2019 от 22 ноября опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.

Как сообщалось, Кабмин согласовал назначение пяти новых глав обладминистраций, в частности, одобрил назначение Осачука главой Черновицкой обладминистрации.

Осачук, 1972 г.р., кандидат исторических наук, переводчик, государственный деятель. В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрии в Черновцах. Был внештатным советником мэра Черновцов Василия Продана.

Теги: #указ #черновицкая_область #зеленский
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