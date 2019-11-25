Подавляющее большинство украинцев считают важной проблему нападения на активистов и необходимость расследования дела Гандзюк

Почти 84% граждан Украины считают важной проблему нападения на общественных активистов, свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, представленного в понедельник в Киеве, 50,6% респондентов считают, что это очень важная проблема, 33,2% считают ее в целом важной, и только 5,6% респондентов полагают, что этот вопрос не очень важен, а 3,2% - совсем не важен. 7,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 50,9% респондентов считают, что очень важно чтобы расследование гибели активистки Екатерины Гандзюк довели до конца, 37,9% считают, что это в целом важным, 4,1% считают не очень важным, 2,3% - совсем не важным. Затруднились ответить 4,8% опрошенных.

74,5% респондентов считают не эффективными действия правоохранительных органов по расследованию дела Гандзюк, и всего 9,0% респондентов считают, что действия правоохранительных органов эффективными. Затруднились ответить 16,5%.

Опрос проводился 4-19 ноября в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого периода собрано 2 тыс 41 анкета, погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.