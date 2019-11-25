Первые шаги Зеленского и команды позитивно оценивают 62% украинцев – опрос

Граждане Украины позитивно оценивают первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды, свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-19 ноября.

"Первые шаги деятельности президента и его команды 62% граждан Украины оценивают позитивно (19% - полностью позитивно, 43% в основном позитивно). Негативные оценки дали 24%, что в два раза больше, чем в августе", - говорится в результатах исследования, презентованного в понедельник в Киеве.

"75% позитивно расценивают то, что президент инициировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, решение об отводе войск от линии разграничения тоже оценивается позитивно. Положительно респонденты отозвались о диалоге с Польшей по проблемам исторических вопросов, об обновлении состава избирательной комиссии. Вместе с тем негативно воспринимаются следующие решения: решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения (позитивно - 24%, негативно - 58%), решение о приватизации больших государственных предприятий: негативно - 55%, позитивно - 22%", - сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Согласно опросу, негативно оценили инициативу переговоров с президентом РФ Путиным 15%, а 10% опрошенных затруднились ответить или им было безразлично. Решение о разведении войск позитивно оценили 59% респондентов, негативно - 26%

38% граждан поддерживают инициативу легализовать игорный бизнес, 49% не поддерживают такую инициативу. А решение вывести из тени добычу янтаря поддерживают 71%, 13% - не поддерживают.

"Сейчас ситуация для правящей команды и для Зеленского не является драматически критической, но угрожающие тенденции мы видим", - считает научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По его словам, граждане Украины по-прежнему ждут от Зеленского снижения тарифов и улучшение жизни. "Что ожидают граждане от президента? Рост жизненных стандартов людей - 51%, мы понимаем, что этого не произойдёт в ближайшее время. Снижение тарифов - 37%, мы понимаем, что этого тоже не будет, но вот люди оценивают наказание виновных в коррупции должностных лиц - 35% и тут мы видим, что действительно мы можем столкнуться с политически избирательным правосудием. К сожалению, такая угроза есть", - сказал Гарань.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого периода собрано 2 тыс 41 анкета, погрешность выборки не превышает 2,3%.