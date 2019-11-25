КС во вторник начнет рассмотрение законопроекта об увольнении депутатов за прогулы и кнопкодавство

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) во вторник, 26 ноября, начнет рассмотрение дела о соответствии ст. 157 и 158 Конституции законопроекта, предполагающего расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов, сообщает пресс-служба суда.

Согласно переданному на рассмотрение законопроекту №1027, полномочия народных депутатов будут прекращаться в случае установления судом фактов кнопкодавства, а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию. Факты кнопкодавства или прогулов должны быть установлены Верховным судом.

КС во вторник начнет рассмотрение дела в форме устного производства

Как сообщалось, Верховная Рада передала законопроект в КС 4 сентября. Решение поддержали 279 народных депутатов

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.