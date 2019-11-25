Политика

06:38 25.11.2019

Гонконг остается китайским вне зависимости от результатов местных выборов

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Вне зависимости от того, какими будут результаты местных выборов в Гонконге, он был и остается китайским, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Любые попытки нанести вред или воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге не увенчаются успехом", - сказал дипломат журналистам после встречи в Токио с японским премьером Синдзо Абэ.

На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу одерживают сторонники развития демократии.

Как следует из сообщений, по состоянию на 6:00 утра понедельника, кандидаты, выступающие за демократию, получили явное большинство голосов, получив в местных советах более 300 из 452 мест.

Выборы состоялись в условиях напряженности из-за массовых протестных выступлений, продолжающихся в Гонконге с июня текущего года. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Западные СМИ, называют просочившиеся данные о первичных результатах выборов, уверенной победой продемократических сил. Все победившие на местных выборах в следующем году примут участие в выборах в законодательное собрание Гонконга.

Пока официальных данных о подсчете голосов не поступало.

Теги: #гонконг #китай #выборы #мид
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