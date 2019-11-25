ЕС выразил обеспокоенность в связи с налетом сил безопасности на редакцию независимого СМИ в Египте

Представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил обеспокоенность в связи с нападением сил безопасности Египта на редакцию независимого медиа-ресурса "Мада маср" и напомнил египетским властям об их обязательствах обеспечивать свободу прессы.

"Постоянные ограничения гражданских свобод, в том числе ограничения свободы выражения мнений и собраний, а также ограничение свободы СМИ в Египте вызывают обеспокоенность", - говорится в заявлении представителя ЕВС.

"Независимые и разнообразные СМИ являются ключом к функционирующей демократии. Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу, не опасаясь преследований, в соответствии с Конституцией Египта и международными обязательствами Египта", - сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что во время налета в воскресенье некоторые журналисты содержались под стражей в течение нескольких часов, не имея возможности общаться или обращаться к адвокату.