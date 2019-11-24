Политика

18:02 24.11.2019

Блумберг включился в борьбу за пост президента США

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Блумберг включился в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в воскресенье официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

"Я участвую в борьбе за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку", - говорится в его заявлении, выдержки из которого приводит американское телевидение.

По мнению бизнесмена, демократам нужно приложить все усилия, чтобы не допустить переизбрания на пост главы государства республиканца Трампа, так как тот "представляет экзистенциальную угрозу для страны и для ее ценностей".

"Если он добьётся ещё одного срока на посту президента, не исключено, что мы уже никогда не оправимся от наносимого им урона", - полагает Блумберг.

Таким образом, 77-летний предприниматель присоединится к и без того большой группе претендентов от Демократической партии на пост президента США.

Эксперты отмечают, что Блумберг придерживается по многим вопросам умеренных позиций и потому считается "демократом-центристом". Таким образом, для избирателей он может стать альтернативой другому кандидату - бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Именно Байден считается фаворитом праймериз у демократов. Однако ряд аналитиков считает, что американские избиратели, в целом, не в восторге от кандидатуры Байдена, и потому неясно, правда ли у него будут шансы победить Трампа.

Теги: #сша #блумберг #выборы
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