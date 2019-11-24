Политика

14:51 24.11.2019

Джонсон обещает до 25 декабря внести на рассмотрение парламента соглашение по Brexit

2 мин читать
Джонсон обещает до 25 декабря внести на рассмотрение парламента соглашение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, представивший в воскресенье предвыборный манифест Консервативной партии, пообещал до 25 декабря направить в парламент на голосование соглашение по Brexit, согласованное в октябре с ЕС.

"Манифест консерваторов, который я с гордостью представляю сегодня, завершит процесс Brexit и позволит нам (британцам - ИФ) двигаться дальше и раскрыть потенциал всей страны", - цитируют западные СМИ слова Джонсона.

В манифесте отмечается, что соглашение по Brexit будет направлено на голосование в британский парламент до 25 декабря.

СМИ отмечают, что именно Brexit является ключевым пунктом предвыборной программы, а Джонсон при этом настаивает, что одобрение нынешнего соглашения по Brexit позволит Великобритании вернуть контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой.

Кроме этого, в манифесте Джонсон пообещал усилить внутреннюю безопасность Великобритании посредством расширения штатов полиции на 20 тыс. человек. Также премьер предлагает увеличить бюджет Национальной службы здравоохранения Великобритании, направлять больше средств на содержание государственных школ, заняться реконструкцией дорог и мерами по повышению энергоэффективности.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Как напоминают СМИ, опросы общественного мнения в среднем указывают на то, что избиратели отдают предпочтение Консервативной партии - ее поддерживают 42% опрошенных. Основной оппозиционной силе - Лейбористской партии - симпатизируют 29% респондентов, настроенным против Brexit партии либеральных демократов - 15%, партии Brexit - 6%. Однако, указывают СМИ, консерваторы, одержавшие победу на выборах 2017 года, впоследствии быстро лишились значительной части поддержки электората.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 января.

Теги: #великобритания #brexit #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 12.11.2019
Данилов и делегация посольства Великобритании обсудили развитие национальной системы реагирования на риски

Данилов и делегация посольства Великобритании обсудили развитие национальной системы реагирования на риски

13:08 12.11.2019
Британские лейбористы подверглись масштабной кибератаке в преддверии выборов

Британские лейбористы подверглись масштабной кибератаке в преддверии выборов

13:25 11.11.2019
Moody's ухудшило до "негативного" прогноз рейтингов Великобритании

Moody's ухудшило до "негативного" прогноз рейтингов Великобритании

13:21 11.11.2019
ВВП Великобритании в III квартале вырос на 0,3%, слабее прогнозов

ВВП Великобритании в III квартале вырос на 0,3%, слабее прогнозов

17:35 06.11.2019
Джонсон заявил, что его основной конкурент на выборах Корбин является сторонником Путина

Джонсон заявил, что его основной конкурент на выборах Корбин является сторонником Путина

10:03 05.11.2019
Великобритания продлит на три года обучающую миссию для украинских военных

Великобритания продлит на три года обучающую миссию для украинских военных

06:07 04.11.2019
Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

Трамп призвал британского премьера и лидера партии Brexit объединить усилия на предстоящих парламентских выборах

15:15 03.11.2019
Джонсон сожалеет в связи с неудачей осуществления Brexit 31 октября

Джонсон сожалеет в связи с неудачей осуществления Brexit 31 октября

05:56 01.11.2019
Корбин обвиняет Трампа в попытках вмешаться в декабрьские британские выборы

Корбин обвиняет Трампа в попытках вмешаться в декабрьские британские выборы

19:32 30.10.2019
Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

Помощник Зеленского Ермак заявляет, что в ближайшее время против него увеличится количество информатак из-за прилагаемых усилий по прекращению войны

Зеленский: Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - геноцид украинского народа тоталитарным сталинским режимом

Миссия МВФ завершила визит в Украину без Staff Level Agreement, но отметила прогресс в подготовке программы

В МИД Турции опровергли информацию о возобновлении грузового сообщения с Крымом

ПОСЛЕДНЕЕ

У Вашингтона истекает время на то, чтобы остановить проект "Северный поток 2" – сенатор США

Канадские партии поддерживают Украину в противодействии РФ не зависимо от политической позиции - встреча главы Консервативной партии с Загороднюком

Блумберг намерен помешать Трампу переизбраться в 2020 году

Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

Сенаторы США заверили Загороднюка поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ

Главы Минобороны Украины и Канады обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между странами

Помощник Зеленского Ермак заявляет, что в ближайшее время против него увеличится количество информатак из-за прилагаемых усилий по прекращению войны

Там, где украинцев истребили голодом, туда и посмела прийти московская орда сегодня – нардеп Федина

Зеленский: Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - геноцид украинского народа тоталитарным сталинским режимом

Миссия МВФ завершила визит в Украину без Staff Level Agreement, но отметила прогресс в подготовке программы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА