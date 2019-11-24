Политика

10:54 24.11.2019

Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

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Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

Безопасность в Черноморском регионе и предстоящую встречу лидеров стран "Нормандской четверки" обсудили Загороднюк и госсекретарь ФРГ Зиммер

Киев. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В рамках Международного форума в Галифаксе (Канада) министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился с госсекретарем Германии Бенедиктом Зиммером и обсудил с ним безопасность в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в нормандском формате.

"В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время этой встречи", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Помимо этого глава украинского оборонного ведомства предложил немецким коллегам присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридной агрессии и построению системы lessons learned.

"Также было уделено внимание потенциальному визиту немецкой делегации в Украину в начале следующего года", - говорится в сообщении.

Теги: #черноморский_регион #загороднюк #нормандський_формат #германия
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