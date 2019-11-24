Сенаторы США заверили Загороднюка поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ

США будут продолжать политически поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны Российской Федерации, подчеркнули американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, с которыми встречался министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"В том числе, речь идет о дальнейшем санкционном давлении на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2", - говорится в обнародованном в субботу вечером пресс-службой сообщении.

Также Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

"Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в информации.