Политика

01:04 24.11.2019

Сенаторы США заверили Загороднюка поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ

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Сенаторы США заверили Загороднюка поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ

США будут продолжать политически поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны Российской Федерации, подчеркнули американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, с которыми встречался министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"В том числе, речь идет о дальнейшем санкционном давлении на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2", - говорится в обнародованном в субботу вечером пресс-службой сообщении.

Также Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

"Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в информации.

Теги: #сенатор_сша #поддержка #загороднюк
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