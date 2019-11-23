Там, где украинцев истребили голодом, туда и посмела прийти московская орда сегодня – нардеп Федина

Депутаты парламентской фракции "Европейская солидарность" на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора и во время поминального мероприятия нардеп София Федина зачитала отрывки воспоминаний украинцев, переживших геноцид, сообщает пресс-служба политсилы.

Федина напомнила, что трагедия прошлого века, которую сегодня оплакивают украинцы и весь цивилизованный мир, нашла свое логическое продолжение в событиях последних лет - прежде всего в российской агрессии на Донбассе. "Там, где вымерли почти все люди, заселили абсолютно чужих московских оккупантов, там и происходили самые большие столкновения и крупнейшие бои… Там, где украинцев истребили голодом, туда и посмела прийти московская орда, чтобы зачищать Украину сегодня ", - отметила депутат.

"Только наша память, только наша здоровая злость и только требование современной справедливости даст нам возможность выстоять в нашем бою сегодня", - подчеркнула Федина.

Согласно сообщению, представители фракции и общественной организации "Сила громад", волонтеры приняли участие в общегосударственной акции "Зажги свечу", установив 2,5 тысячи свечей в форме креста.

У памятного знака жертвам Голодомора были установлены композиции с пшеницей и свечами.

Присутствующие почтили память жертв Голодомора минутой молчания, а священнослужители Михайловского Златоверхого монастыря отправили поминальную литию по погибшим во время этой трагедии.