Политика

17:25 23.11.2019

Зеленский: Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - геноцид украинского народа тоталитарным сталинским режимом

2 мин читать
Зеленский: Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - геноцид украинского народа тоталитарным сталинским режимом

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - преступление геноцида, который совершил тоталитарный сталинской режим против украинского народа.

"Мы - украинцы. И нам всё по силам. Но есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это (Голодомор - ИФ) забыть. И не сможем это простить", - сказал он, выступая в субботу на мероприятиях в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов.

"В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть. Преступления, которые доказывают, что жестокость и циничность не имеют границ. Беды, которые нормальный человек не пожелает даже своим злейшим врагам. Трагедии, которые настолько велики, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы. Сегодня мы чтим память жертв Голодомора - преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против украинского народа", - заявил Зеленский в своей речи в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве.

Президент отметил, что историки до сих пор спорят о точном количестве жертв Голодомора в Украине, и цифры из разных источников – от четырех до восьми миллионов человек – сопоставимы с потерями украинского народа в годы Второй мировой войны.

В 16.00 в Украине была объявлена минута молчания в память жертв голодоморов.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

В этот день Государственные флаги Украины приспущены, ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

До 29 ноября в Государственном архиве г.Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

В Украине, а также 15 странах, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия Эстония, голодомор признан геноцидом. В США более 20-ти Штатов признали Голодомор в Украине геноцидом.

Теги: #зеленский #голодомор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:27 23.11.2019
В Украине проходят мероприятия в память жертв голодоморов

В Украине проходят мероприятия в память жертв голодоморов

12:58 22.11.2019
Главой Хмельницкой ОГА назначен Габинет

Главой Хмельницкой ОГА назначен Габинет

10:40 22.11.2019
Зеленский на следующей неделе посетит с визитом Эстонию и Литву

Зеленский на следующей неделе посетит с визитом Эстонию и Литву

21:02 21.11.2019
Зеленский встретился с исполнительным председателем компании Orascom Investment Holding

Зеленский встретился с исполнительным председателем компании Orascom Investment Holding

16:59 21.11.2019
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

12:45 21.11.2019
КС признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады не соответствующим Конституции

КС признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады не соответствующим Конституции

10:15 21.11.2019
Зеленский пообещал семьям Героев Небесной Сотни результаты по расследованию убийств на Майдане и усиление следствия

Зеленский пообещал семьям Героев Небесной Сотни результаты по расследованию убийств на Майдане и усиление следствия

09:55 21.11.2019
Зеленский: украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы

Зеленский: украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы

09:49 21.11.2019
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

08:23 21.11.2019
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Миссия МВФ завершила визит в Украину без Staff Level Agreement, но отметила прогресс в подготовке программы

В МИД Турции опровергли информацию о возобновлении грузового сообщения с Крымом

Трамп признался в любви к украинцам, призвал бороться с коррупцией в стране

"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фактов кассетного скандала, в котором фигурируют руководство ОП, Рябошапка и Труба

Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" может разморозить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Миссия МВФ завершила визит в Украину без Staff Level Agreement, но отметила прогресс в подготовке программы

Трамп предрекает крупный скандал по делу о слежке за его предвыборным штабом

В МИД Турции опровергли информацию о возобновлении грузового сообщения с Крымом

Депутаты "ОПЗЖ" внесли в Раду законопроект о внесении изменений в закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Порошенко 22-26 ноября посетит Канаду

Трамп признался в любви к украинцам, призвал бороться с коррупцией в стране

Илья Кива обратился в ГБР относительно самоуправства руководства Минсоцполитики

"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фактов кассетного скандала, в котором фигурируют руководство ОП, Рябошапка и Труба

Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для граждан Эстонии

Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА