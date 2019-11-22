Политика

18:22 22.11.2019

Трамп предрекает крупный скандал по делу о слежке за его предвыборным штабом

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Трамп предрекает крупный скандал по делу о слежке за его предвыборным штабом

Президент США Дональд Трамп пообещал, что крупный политический скандал разразится позже в этом году в Вашингтоне после публикации доклада о слежке американских спецслужб за его предвыборным штабом в 2016 году.

"Я считаю, что то, что вы увидите, станет, возможно, самым большим скандалом в истории нашей страны. Речь будет идти о политическом скандале", - сказал он в эфире Fox News.

Трамп пояснил, что речь идет о докладе генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица. "Говорят, что это (доклад - ИФ) - нечто историческое", - рассказал Трамп.

Он в очередной раз предположил, что сотрудники спецслужб при его предшественнике на президентском посту Бараке Обаме превысили полномочия, устанавливая слежку за его предвыборным штабом. По мнению Трампа, целью этих сотрудников было "свержение" его администрации.

При этом, согласно утверждению нынешнего президента США, в прежней администрации прекрасно знали о подобных попытках. В интервью Fox News Трамп даже намекнул, что и Обама должен был быть в курсе происходящего.

Планируется, что доклад Хоровица будет опубликован 9 декабря, после чего сам он даст пояснения в Конгрессе. Основное внимание в докладе, как предполагается, будет уделено тому, каким образом в ФБР добивались выдачи разрешения на прослушку разговоров бывшего советника предвыборного штаба Трампа Картера Пейджа.

Союзники Трампа из Республиканской партии утверждают, что в ФБР злоупотребили в данном случае полномочиями, воспользовавшись Законом о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

Дональд Трамп практически с самого начала своего президентского срока регулярно утверждает, что сотрудники прежней администрации, оставшиеся работать в ряде госструктур, стремятся навредить ему.

Теги: #сша #трамп
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