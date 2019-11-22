Политика

16:24 22.11.2019

Илья Кива обратился в ГБР относительно самоуправства руководства Минсоцполитики

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Илья Кива обратился в ГБР относительно самоуправства руководства Минсоцполитики

Илья Кива обратился в ГБР относительно самоуправства руководства Минсоцполитики. "Самоуправство, превышение служебных полномочий и незаконные действия замминистра соцполитики Олега Коваля в отношении главы Фонда социального страхования Евгения Баженкова должны стать предметом расследования ГБР",  - заявил народный депутат фракции ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива на своей странице в соцсети Facebook, приложив фотокопию депутатского обращения в Бюро.

«Ко мне обратился Е.Баженков относительно неправомерных действий замминистра соцполитики О.Коваля, который путём злоупотребления своим служебным положением и с использованием его вопреки интересов службы препятствует выполнению решения Печерского райсуда Киева от 8 ноября 2019 года относительно восстановления Баженкова в должности (уволенного 15 мая 2018 года)», - говорится в обращении.

По словам Ильи Кивы, действия министерского чиновника после судебного решения, «лишь подтверждают, что настоящая причина ухода Баженкова была в том, что он был «неудобен» отдельным лицам при власти».

«О.Коваль, игнорируя закон, направляет в исполнительную дирекцию Фонда указ о недопущении восстановления Баженкова на должности и оказывает непосредственное давление на и.о. директора исполнительной дирекции, требуя недопускать его на рабочее место любыми способами!», - отметил нардеп.

Илья Кива подчеркнул, что поскольку у руководства Минсоцполитики нет полномочий направлять и координировать действия Фонда (ч.2 ст.4 закона №1105), то О.Коваль нарушил как минимум две статьи УК Украины: «Самоуправство замминистра – это умышленное препятствия правосудию – статья 382 Уголовного кодекса! Это злоупотребление властью – статья 364 Уголовного Кодекса! Это недопустимо».

«Сегодня безнаказанность привела к тому, что использование и превышение своих полномочий властями для отстаивания личных интересов, личных «кошельков» - для них стало нормой. Слишком много чиновников действующей власти пытаются любой ценой убрать Баженкова с должности! Но законных оснований для его отставки нет и не было. Это подтвердил и суд. Все остальное – чиновничье шулерство», - подытожил политик.

Теги: #кива
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