Политика

11:34 22.11.2019

Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для граждан Эстонии

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Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для граждан Эстонии

Украина перестанет предоставлять гражданам Эстонии долгосрочные визы бесплатно в ответ на аналогичные действия эстонской стороны.

Это закреплено соответствующим распоряжением Кабинета министров от 15 ноября 2019 года.

Этим же распоряжением Кабмин отменил распоряжение от 18 июля 2018 года об оформлении долгосрочных виз для въезда в Украину гражданам Эстонской Республики, согласно которому Министерство иностранных дел на условиях взаимности обеспечивало оформление долгосрочных виз по нулевой тарифной ставке консульского сбора.

Помимо этого, Кабмин поддержал введение безвизового режима с Маршалловыми островами.

Как сообщалось, в сентябре эстонское правительство приняло решение с 1 ноября этого года отказать гражданам Украины и Беларуси в бесплатных долгосрочных визах. Эстонская сторона мотивировала свое решение тем, что 90% граждан Украины и Беларуси ходатайствует о получении долгосрочной визы, чтобы приехать для работы.

Беспошлинное оформление долгосрочных виз действовало для украинцев с 2010 года, для белорусов – с 2011-го.

Теги: #визы #украинцы #эстония
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