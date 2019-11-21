Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" может разморозить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) разморозит переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе.

"Именно от Нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате Минска, и в нормандском формате уже несколько лет", - сказал Разумков в четверг во время рабочей поездки в Мариуполь (Донецкая обл.), сообщает пресс-служба парламента.

Говоря о разработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, спикер Рады сказал: "Времени на его разработку действительно немного, но я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить".

Разумков также прокомментировал и вопрос возвращения Украине временно оккупированных территорий.

"Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально. Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого - должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, информационной и экономической политики", - отметил председатель парламента.

Как сообщалось, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" заканчивается 31 декабря 2019 года.