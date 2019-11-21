Политика

13:50 21.11.2019

Стефанчук вернет деньги, которые государство компенсировало ему за жилье - Арахамия

2 мин читать
Стефанчук вернет деньги, которые государство компенсировало ему за жилье - Арахамия

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернёт с заработной платы все деньги, которые государство выплачивало ему в качестве компенсации за аренду жилья, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Руслан Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно, там есть личная история. Но он вчера написал заявление на имя главы Верховной Рады - вернуть за собственный счет возмещение из его зарплаты", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

По мнению Арахамии, Стефанчук имеет полное право претендовать на возмещение средств за аренду жилья со стороны государства, поскольку своей недвижимости в столице у вице-спикера нет, а наживать ее коррупционным путём для первого заместителя председателя Верховной Рады - недопустимо.

"Он не такой как я состоятельный человек, который занимался бизнесом. Не надо из этого делать историю. Он арендовал, он всегда платил. Сейчас берет возмещение. Он мог бы жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Он сделал, как по закону и как было на самом деле. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал. Это неправильно с точки зрения этики, я считаю",- добавил глава фракции "Слуга народа".

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Стефанчук живет в квартире тещи в Киеве и получает компенсацию за жилье.

Теги: #арахамия #слуга_народа #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 21.11.2019
Финансирование силовиков может быть урезано вдвое в 2021 году, если не будет результативной работы – Арахамия

Финансирование силовиков может быть урезано вдвое в 2021 году, если не будет результативной работы – Арахамия

13:19 21.11.2019
Секретариат "Слуги народа" отправит официальные запросы правоохранителям с целью проверить наличие судимости у депутата Иванисова

Секретариат "Слуги народа" отправит официальные запросы правоохранителям с целью проверить наличие судимости у депутата Иванисова

00:28 21.11.2019
Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

Зеленский заявил, что уже в четверг заставит депутата от "Слуги народа" Иванисова сложить мандат, если подтвердятся озвученные в отношении того факты

23:05 20.11.2019
Нардеп Иванисов приостановил членство в фракции "Слуге народа"

Нардеп Иванисов приостановил членство в фракции "Слуге народа"

18:33 20.11.2019
Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на время проведения проверки

Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на время проведения проверки

13:10 19.11.2019
В "Слуге народа" предлагают разрешить гражданам менять свое отчество

В "Слуге народа" предлагают разрешить гражданам менять свое отчество

16:47 15.11.2019
Арахамия рассказал, какие изменения будут внесены новым законопроектом о регламенте

Арахамия рассказал, какие изменения будут внесены новым законопроектом о регламенте

13:29 15.11.2019
Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

13:08 15.11.2019
В "Слуге народа" убеждают коллег рассказать правоохранителям о давлении со стороны супруга Скороход - Корниенко

В "Слуге народа" убеждают коллег рассказать правоохранителям о давлении со стороны супруга Скороход - Корниенко

12:14 15.11.2019
В "Слуге народа" ожидают, что кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики вскоре будет определена

В "Слуге народа" ожидают, что кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики вскоре будет определена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Финансирование силовиков может быть урезано вдвое в 2021 году, если не будет результативной работы – Арахамия

Секретариат "Слуги народа" отправит официальные запросы правоохранителям с целью проверить наличие судимости у депутата Иванисова

КС признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады не соответствующим Конституции

Зеленский: украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы

Международные иски против РФ можно прекратить, но восстановить потом нельзя – Зеркаль

ПОСЛЕДНЕЕ

КС признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады не соответствующим Конституции

Экс-глава МИД Канады Христя Фриланд стала вице-премьером

Революции в Украине не о политике, они о чести и праве быть свободным человеком - Тимошенко

Тимошенко призвала Запад не отменять санкции против России

Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

Зеленский: украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы

Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск избран президентом ЕНП

Международные иски против РФ можно прекратить, но восстановить потом нельзя – Зеркаль

Генпрокуратура опровергла заявление Рябошапки о погашенной судимости Иванисова

Советник президента критикует НБУ за медленное снижение учетной ставки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА