Революции в Украине не о политике, они о чести и праве быть свободным человеком - Тимошенко

Революции в Украине происходили не из-за политики, а из желания людей быть свободными на своей собственной земле, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Те, кто пятнадцать и шесть лет назад вышли на Майдан, совсем не думали о выборах и рейтингах. Они вышли из дома, покинули свои семьи, покинули зону комфорта, и пошли в огонь, чтобы отстоять священное и высокое право человека на свободу!", - заявила Тимошенко в обращении ко Дню Достоинства и Свободы.

Тимошенко призвала политиков воздержаться от лишних слов и почтить память тех, кто "не отсиделся, не охладел, не испугался".

"Именно благодаря им Украина до сих пор есть. Именно благодаря им она всегда будет. Благодаря им наша Украина ведет большую борьбу за истинную независимость и суверенитет... И именно благодаря им мы таки победим и преодолеем. Потому что нет другого права и другого выбора", - подчеркнула она.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.

Как сообщалось, в Киеве 21 ноября пройдут мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия, приуроченные ко Дню Достоинства и Свободы.