Тимошенко призвала Запад не отменять санкции против России

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе выступления на саммите Европейской народной партии в Загребе (Хорватия) проинформировала присутствующих о ситуации в Украине и призвала не допустить снятия санкций против РФ, сообщается на официальном сайте политсилы в четверг.

"Украина сегодня - единственная страна в Европе, на территории которой идет война. Европейское сообщество не может закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" обратилась с просьбой к европейским лидерам и чиновникам не допустить навязывания Украине шагов, которые могут привести к дальнейшему разрушению суверенитета и территориальной целостности страны во время саммита в "нормандском формате", который должен состояться 9 декабря.

Согласно сообщению, во время саммита Тимошенко также провела разговор с новоизбранным президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Тимошенко и замглавы партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Григорий Немыря 20-21 ноября находятся с рабочим визитом в Загребе для участия в Конгрессе и Саммите ЕНП.