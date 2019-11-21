Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-19) Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы.

"Свобода - это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство - это сильная украинская армия, которой мы гордимся, и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными. Свобода - это демократия, право свободного выбора. Достоинство - это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации", - говорится в поздравлении, опубликованном на странице Порошенко в соцсети Facebook.

"Свобода - это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру. Достоинство - это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других", - добавил политик.

Он отметил, что украинцы умеют защищаться, "кто бы не посягал на наши свободы извне или внутри". "Мы рождены, чтобы быть свободными", - подчеркнул Порошенко.