Политика

11:19 21.11.2019

Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

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Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-19) Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы.

"Свобода - это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство - это сильная украинская армия, которой мы гордимся, и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными. Свобода - это демократия, право свободного выбора. Достоинство - это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации", - говорится в поздравлении, опубликованном на странице Порошенко в соцсети Facebook.

"Свобода - это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру. Достоинство - это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Свобода и достоинство - это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще - это уважать права других", - добавил политик.

Он отметил, что украинцы умеют защищаться, "кто бы не посягал на наши свободы извне или внутри". "Мы рождены, чтобы быть свободными", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #порошенко #день_достоинства #евросолидарность
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