Политика

09:53 21.11.2019

Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск избран президентом ЕНП

1 мин читать
Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск избран президентом ЕНП

Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск подавляющим большинством избран новым лидером Европейской народной партии, сообщила пресс-служба ЕНП в среду.

Голосование состоялось в ходе Конгресса партии, который проходит в Загребе (Хорватия). За Туска проголосовал 491 делегат, что составляет 93% от общего количества зарегистрированных при 37 голосах против.

Он вступит в должность президента ЕНП с 1 декабря 2019 года, заступив на этой должности Жозефа Дойля, который занимал эту должность два срока подряд.

Туск был избран президентом Европейского Совета в 2014 году и был переизбран на второй срок в 2017. С 2007 по 2014 занимал должность премьер-министра Польши.

В должность президента Европейского Совета с 1 декабря заступит Шарль Мишель, который был избран на эту должность 2 июля нынешнего года и ранее занимал должность премьер-министра Бельгии.

Теги: #туск #ес #енп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:41 21.11.2019
Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск избран президентом ЕНП

Уходящий с должности президента Европейского Совета Дональд Туск избран президентом ЕНП

21:47 20.11.2019
Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

Порошенко о встрече в нормандском формате: никакого доверия к Путину и никаких компромиссов в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО

20:57 20.11.2019
Тимошенко обсудила с еврокомиссаром Ханом ситуацию в Украине

Тимошенко обсудила с еврокомиссаром Ханом ситуацию в Украине

18:06 20.11.2019
Участники трехсторонних технических консультаций по газу подведут итог работы на следующей неделе

Участники трехсторонних технических консультаций по газу подведут итог работы на следующей неделе

15:14 20.11.2019
НАТО является уникальным способом поддержания союза Северной Америки и Европы - Столтенберг

НАТО является уникальным способом поддержания союза Северной Америки и Европы - Столтенберг

15:09 20.11.2019
Санкции ЕС против РФ должны сохраняться до полного выполнения Москвой минских договоренностей - Порошенко и Туск

Санкции ЕС против РФ должны сохраняться до полного выполнения Москвой минских договоренностей - Порошенко и Туск

14:04 20.11.2019
Украинские ученые смогут получить до 7 млн евро на исследования в рамках программы "Горизонт 2020"

Украинские ученые смогут получить до 7 млн евро на исследования в рамках программы "Горизонт 2020"

12:45 20.11.2019
Кулеба: Евроинтеграционная платформа - это дорожная карта законопроектов

Кулеба: Евроинтеграционная платформа - это дорожная карта законопроектов

12:39 20.11.2019
ЕС продолжит поддерживать Украину на пути реформ и евроинтеграции – глава представительства ЕС

ЕС продолжит поддерживать Украину на пути реформ и евроинтеграции – глава представительства ЕС

11:53 20.11.2019
Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина состоятся в среду в формате телеконференции

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина состоятся в среду в формате телеконференции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные иски против РФ можно прекратить, но восстановить потом нельзя – Зеркаль

Директор ГБР называет фейками записи телеграм-канала "Трубу прорвало" и не собирается в отставку

Подозрение собственнику "Бурисмы" Злочевскому расширено статьей о расхищении госсредств в особо крупных размерах – генпрокурор Украины

Зеленский намерен обсуждать в Париже возможность проведения местных выборов "уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории"

Зеленский хотел бы настоящего, не "фейкового" перемирия на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко призвала Запад не отменять санкции против России

Порошенко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

Зеленский: украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы

Международные иски против РФ можно прекратить, но восстановить потом нельзя – Зеркаль

Генпрокуратура опровергла заявление Рябошапки о погашенной судимости Иванисова

Советник президента критикует НБУ за медленное снижение учетной ставки

Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на время проведения проверки

Директор ГБР называет фейками записи телеграм-канала "Трубу прорвало" и не собирается в отставку

Зеленский о скандале с ГБР: я только слышал об этом, каких-то записях, нужно изучить вопрос

Подозрение собственнику "Бурисмы" Злочевскому расширено статьей о расхищении госсредств в особо крупных размерах – генпрокурор Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА