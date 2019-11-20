Международные иски против РФ можно прекратить, но восстановить потом нельзя – Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль надеется, что международные иски Украины против РФ не будут остановлены, поскольку впоследствии их нельзя будет восстановить.

"Надеюсь, что они не будут остановлены", - сказала Зеркаль в интервью "bihus.info", опубликованном в среду, напомнив при этом о деле Никарагуа против США, когда Международный суд ООН в 1986 году признал в действиях США на территории Никарагуа нарушение норм международного права.

"А потом в Никарагуа сменилась власть. И новая власть подала прошение в суд, что они достигли мирного урегулирования с Соединенными Штатами и не будут продолжать дальше процесс. Процессы нельзя потом восстановить. Их можно прекратить, а восстановить нельзя ", - добавила дипломат.

На вопрос, какова вероятность такого сценария в Украине, Зеркаль ответила, что не может об этом говорить.

Она также подтвердила, что вскоре уходит из МИД. "Я понимаю, что с точки зрения "мы будем дружить с Россией", то я не тот персонаж, который о дружбе. Я все же файтер... Я представляю позицию, отличную от видения россиян", - сказала Зеркаль.

По словам замминистра, на текущей неделе она выполнит свое последнее задание - проведет процессуальные слушания в Гааге по новому арбитражу в отношении украинских моряков и кораблей, задержанных россиянами. Она сообщила, что в последние месяцы занималась только судами и была исключена из других процессов, в частности связанных с газом.

"Именно поэтому у меня сложилось абсолютная уверенность в том, что мне нечего делать в МИД. Потому что меня отстранили и единственное, что я смогла сделать, - это довести эти процессы до какой-то логической точки, от которой нет затем обратного пути. По крайней мере, это будет зафиксировано навсегда", - сказала Зеркаль.