Политика

18:06 20.11.2019

Участники трехсторонних технических консультаций по газу подведут итог работы на следующей неделе

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Участники трехсторонних технических консультаций по газу подведут итог работы на следующей неделе

В ходе трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-Украина-РФ в среду на уровне экспертов, проходивших в формате телеконференции, участники договорились о последующих шагах в этом процессе, сообщил журналистам источник в Европейской комиссии.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал европейский чиновник.

Теги: #рф #консультации #украина #газ #ес
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