Участники трехсторонних технических консультаций по газу подведут итог работы на следующей неделе

В ходе трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-Украина-РФ в среду на уровне экспертов, проходивших в формате телеконференции, участники договорились о последующих шагах в этом процессе, сообщил журналистам источник в Европейской комиссии.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал европейский чиновник.