Политика

16:38 20.11.2019

Директор ГБР называет фейками записи телеграм-канала "Трубу прорвало" и не собирается в отставку

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Директор ГБР называет фейками записи телеграм-канала "Трубу прорвало" и не собирается в отставку

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что обнародованные в телеграм-канале "Трубу прорвало" аудиозаписи с якобы его переговорами компрометирующего содержания не соответствуют действительности и являются провокацией

"Эти публикации – это фейк и провокация, они меня не сломают... не буду комментировать фейки... буду ли я подавать в отставку? Не буду", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве

О телеграм-канале "Трубу прорвало" стало известно 19 ноября.

19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Зеленского об открытии конкретных дел.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает данными о достоверности опубликованных в упомянутом телеграм-канале аудиозаписей, как и информацией о его авторе.

Теги: #гбр #труба
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