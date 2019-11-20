Зеленский о скандале с ГБР: я только слышал об этом, каких-то записях, нужно изучить вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только слышал о "каком-то скандале" с Государственным бюро расследований и его директором Романом Трубой, и сможет прокомментировать эту ситуацию после ее изучения.

"Честно вам скажу, что сегодня у меня более серьезные задачи. Я не знаю, правда, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам. Просто не знаю", - сказал он журналистам в среду в Станице Луганской.

19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Зеленского об открытии конкретных дел.