Политика

16:13 20.11.2019

Рабинович: Зеленский включил "турборежим" вместо смены чиновников во властных креслах

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Рабинович: Зеленский включил "турборежим" вместо смены чиновников во властных креслах

Президент Украины Владимир Зеленский, вместо принятия важнейших для страны законов, включил "режим турбобредятины", поэтому украинскому народу необходимо разобрать и оценить деятельность шестого президента, заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадим Рабинович по случаю полугода смены власти в стране.

"Для меня в политике самое важное – это то, что человек говорит, что обещает и что делает. А был он хорошим или нет – покажет соотношение предвыборных обещаний и окончание президентского срока", – сказал Рабинович во время большого телемарафона "Диалог со страной", сообщает в среду пресс-служба ОПЗЖ.

Он напомнил, что первым обещанием Зеленского до прихода к власти был закон о народовластии.

"Это означает, что мы бы с вами решали – продавать нам землю или нет, идти нам в НАТО или нет. Все это должен решать народ. Но они начали с какой-то "турбобредятины", – обратил внимание политик.

Еще одним важным показателем деятельности нынешней власти народный депутат назвал то, что за время работы Зеленского было закрыто огромное количество частных предприятий – более 167 тысяч.

"Для меня это ключевое – что обещал нам президент и его партия? Привожу пример обещаний Зеленского: "страна, где стреляют фейерверки только на свадьбах", "страна, где нет объявлений о работе в Польше, а только о работе в Украине". Может, я отстал от жизни? Я прошу прощения, но 167 тысяч частных предприятий закрыты только за время работы Зеленского! Вдумайтесь, наших малых частных предприятий", – возмутился Рабинович.

Он напомнил, что ту надбавку учителям, которую дало правительство Гройсмана, отменило правительство Гончарука.

"Так что дальше? Кланяться и говорить, что у нас все хорошо? Украинцы все еще верят в то, что Зеленский сможет что-либо изменить. У всех нас была огромная надежда на Зеленского. Я не говорю, что мы полностью утратили эту надежду, несмотря на то, что на сегодняшний день ни одно из обещаний пока не выполнено", – отметил парламентарий.

Он напомнил, что еще во время каденции пятого президента Украины Петра Порошенко подал законопроект, которым предлагал установить на законодательном уровне наказание политиков за невыполнение предвыборных обещаний. Однако до сих пор его никто не рассмотрел.

"Пока же мы слышим "старую песню", когда каждая новая власть "сваливает" все проблемы на своих предшественников. Тогда что мы поменяли? Порошенко на Зеленского – разница в фамилиях? Да мне все равно, какая фамилия у президента! Я хочу, чтобы не фамилия менялась, не задница на золотом унитазе, а чтобы менялась ситуация", – резюмировал Вади Рабинович.

Теги: #зеленский #опзж #рабинович
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