Политика

15:38 20.11.2019

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Загрийчука

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Кабмин уволил замминистра здравоохранения Загрийчука

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука.

"Загрийчук подал заявление об увольнении. Министр инициировала рассмотрение этого вопроса на правительстве, и мы решили удовлетворить его заявление", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду в Киеве.

Загрийчук был назначен на должность в сентябре этого года.

До этого он работал хирургом Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Теги: #загрийчук #кадры #кабмин
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