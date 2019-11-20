Кабмин уволил замминистра здравоохранения Загрийчука

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука.

"Загрийчук подал заявление об увольнении. Министр инициировала рассмотрение этого вопроса на правительстве, и мы решили удовлетворить его заявление", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду в Киеве.

Загрийчук был назначен на должность в сентябре этого года.

До этого он работал хирургом Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.