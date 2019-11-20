Политика

14:31 20.11.2019

Епифаний просит Зеленского принять меры относительно намерений оккупационной власти в Крыму уничтожить храмы ПЦУ - заявление

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Епифаний просит Зеленского принять меры относительно намерений оккупационной власти в Крыму уничтожить храмы ПЦУ - заявление

Епифаний Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывает президента Владимиру Зеленскому, Кабинет министров и правоохранительные органы принять меры по прекращению давления оккупационными властями в Крыму на ПЦУ, говорится в заявлении Священного Синода.

Согласно опубликованному на сайте ПЦУ заявлению, ожидается уничтожение единого храма Православной церкви Украины в Симферополе и центра Крымской епархии ПЦУ, доступ к которому ранее уже был невозможен из-за действий оккупационных властей.

"Ранее Комитет ООН по правам человека в связи с полученной жалобой от православных украинских верующих Симферополя в качестве временной меры дважды обязывал Россию не выселять Крымскую епархию ПЦУ из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Однако власти РФ игнорирует обязательства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "администрация Евпатории" обратилась в "суд" с целью обязать Управление Крымской епархии УПЦ (ПЦУ) снести "собственными силами" храм в честь Успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" религиозной общины ПЦУ.

В ПЦУ подчеркивают, что подобные действия являются грубым нарушением международных обязательств РФ в сфере обеспечения прав человека.

"Обращаемся к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, Кабинету министров Украины, правоохранительным органам дать надлежащую оценку выше упомянутым действиям оккупационной российской власти в Крыму и принять возможные меры для их прекращения, в том числе дипломатическим путем", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ПЦУ просят международное сообщество, демократические страны и международные организации, в частности ООН и ОБСЕ, принять неотложные меры, чтобы побудить РФ прекратить грубое нарушение права на свободу совести в Крыму.

"Отдельно отмечаем необходимость срочно и безотлагательно принять решение Кабинета министров Украины относительно решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе. Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", - подытожили в ПЦУ.

Теги: #крым #епифаний #зеленский #церковь #пцу
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