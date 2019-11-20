Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости пересмотра минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Мы видим, что там (в Украине) постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными", - сказал Путин в среду на форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет!"

В пример подобных заявлений президент упомянул призывы Киева к пересмотру минских соглашений. "Сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены", - отметил Путин.

"И еще: принятый Радой, парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, каким", - добавил Путин.

"Ну, как нужно оценивать такие заявления? Для меня это непонятно. Думаю, что и для вас это непонятно", - сказал президент России.

Путин также заявил, что рассчитывает на то, что украинские войска не возвратятся в так называемые "серые зоны" на Донбассе.

"Рассчитываю на то, что не будет возврата в эти "серые зоны", потому что мы уже слышали от некоторых политических деятелей о том, что в эти зоны, откуда ушли войска, должны быть заведены национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать определенный правопорядок. Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов", - сказал Путин, подчеркнув, что возможный возврат на линию разграничения сил нацгвардии Украины только ухудшит ситуацию и вызовет "зеркальный ответ" Донбасса.

На вопрос участников форума, какие у него отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин ответил: "Никакие. Я его не видел никогда, мы с ним незнакомы. Но по телефону разговаривали. Мне кажется, он симпатичный человек и искренний. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе".

Российский лидер при этом не смог уточнить, способен ли президент Украины реально изменить ситуацию на востоке страны.

"Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя определенные шаги позитивные все-таки были сделаны", - отметил Путин.