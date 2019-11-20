Рада может рассмотреть вопрос создания ВСК по расследованию фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства - Дубинский

Верховная Рада на следующей сессионной неделе может рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) для расследования фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства, связанных с деятельностью Нацбанка и Министерства финансов, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

"Сейчас по действующему законодательству нам нужно набрать 150 голосов для того, чтобы эта комиссия была создана. Уверен, мы их соберем", - сказал Дубинский агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщил народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, в настоящее время согласовывается состав членов этой комиссии.

"Мы согласовали со всеми руководителями фракций, кроме "Голоса" и "Европейской солидарности, кто входит в комиссию. Алексей Кучеренко будет заниматься вопросам топливно-энергетического комплекса, где накопились громадные долги", - сказал он.

Как сообщалось, в октябре в парламенте зарегистрирован проект постановления Деркача и Дубинского о создании временной следственной комиссии.

В состав ВСК входят 18 человек.

Согласно пояснительной записке, к основным задачам ВСК относятся расследование деятельности экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, Министерства финансов во главе с экс-министром Натальей Яресько, проверка фактов из отчета Счетной палаты о нарушениях при использовании международной техпомощи на сумму $5,3 млрд.

Депутаты предлагают также расследовать факты незаконного лоббирования при добыче и поставке в Украину энергоносителей, инициирование расследования по незаконным действиям правительства бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана при закупке медпрепаратов посредством так называемых международных организаций и др.

Как сообщалось, на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду Деркач сообщил о получении депутатами новых материалов по расследованию международной коррупции и участия в ней украинских должностных лиц.

"На прошлой неделе, 14 ноября, незаметно для СМИ ГПУ объявила новое подозрение скандально известному собственнику "Бурисмы" экс-министру экологии Злочевскому. Согласно подозрению, "семье" Януковича инкриминируют, в частности, легализацию (отмывание) дохода, полученного преступным путем, через проведение инвестиционным фондом Franklin Templeton Investments операций покупки облигаций внешнего государственного займа общей стоимостью $7,4 млрд", – сказал Деркач.

Со ссылкой на данные следствия он подчеркнул: это были деньги, преступно полученные "семьей" Януковича и вложенные в покупку долговых обязательств Украины в 2013–2014 гг.

Нардеп заявил, что президенты Украины и США должны объединить усилия двух стран по установлению фактов коррупции и отмывания денег с участием граждан обеих стран.

"Президент Зеленский должен снять телефонную трубку, набрать Трампа, попросить помощи и взаимодействия в борьбе с коррупцией и лететь в Вашингтон. Вопрос борьбы с международной коррупцией в Украине с участием граждан, бизнесменов и чиновников США должен стать ключевым во время встречи двух президентов", – полагает он.

По мнению депутата, по итогам встречи необходимо выстроить взаимодействие украинских следственных органов и Минюста США для получения информации об организаторах выпуска облигаций, клиентах и бенефициарах инвестфондов по каждой покупке, допросить должностных лиц фондов и пр.