Политика

13:46 20.11.2019

Законопроект о НКРЭКУ будет зарегистрирован до конца недели

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Законопроект о НКРЭКУ будет зарегистрирован до конца недели

Законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет зарегистрирован на этой неделе, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Как сообщалось, на прошлой неделе директор Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач напомнил, что у Украины осталось мало времени на утверждение законодательных изменений по части деятельности НКРЭКУ.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" 19 ноября, что отсутствия с нового года регулятора может быть одним из аргументов для РФ и "Газпрома" в пользу отказа от заключения нового долгосрочного транзитного контракта.

Ранее, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ. Суд разрешил нынешнему регулятору доработать до нового года, а за это время принять новый закон о комиссии или привести действующие в соответствие с Конституцией.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #герус #нкрэку
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