Политика

11:52 20.11.2019

НАТО не допустит повторения "крымского сценария" в странах альянса - Столтенберг

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НАТО не допустит повторения "крымского сценария" в странах альянса - Столтенберг

НАТО не допустит повторения "крымского сценария" на территориях стран альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в среду в испанской газете "Паис".

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс", - сказал он.

По мнению Столтенберга, в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях. "Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - сказал генсек НАТО.

"ЕС - это мощный инструмент для установления мира, стабильности и процветания. Но ЕС не способен заменить НАТО", - полагает он.

"Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, альянс важен для нашей безопасности. ЕС важен, но он не может защитить Европу", - отметил Столтенберг.

"НАТО продолжает жить и сохраняет мир на протяжении 70 лет, и мы продолжим в таком же духе на протяжении многих десятилетий вперед", - заключил он.

Теги: #крым #столтенберг #нато
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