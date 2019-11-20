Политика

11:28 20.11.2019

До 2024 года Минсоцполитики планирует минимум вдвое сократить количество детей в интернатах

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До 2024 года Минсоцполитики планирует минимум вдвое сократить количество детей в интернатах

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила о намерении Минсоцполитики сократить количество детей в интернатах как минимум в два раза до 2024 года.

"Тема детства является приоритет Минсоцполитики на 2020 год. Это отражено в средствах, которые мы заложили в бюджет-2020, в законодательных инициативах, которые мы подаем на рассмотрение парламента, а также в нашей главной цели - настолько способствовать развитию семейных форм воспитания и помогать семьям, чтобы до 2024 года как минимум в два раза сократить количество детей в интернатах и предотвращать их попадание в интернатные учреждения вообще", - цитирует министра пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что среди первоочередных целей министерства, определенных программой действий правительства: воспитание детей в семьях или в условиях, максимально приближенных к семейным, в благополучной, доброжелательной и безопасной среде, где заботятся о потребностях и интересах детей.

Теги: #минсоцполитики #планы #интернат #соколовская
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