До 2024 года Минсоцполитики планирует минимум вдвое сократить количество детей в интернатах

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила о намерении Минсоцполитики сократить количество детей в интернатах как минимум в два раза до 2024 года.

"Тема детства является приоритет Минсоцполитики на 2020 год. Это отражено в средствах, которые мы заложили в бюджет-2020, в законодательных инициативах, которые мы подаем на рассмотрение парламента, а также в нашей главной цели - настолько способствовать развитию семейных форм воспитания и помогать семьям, чтобы до 2024 года как минимум в два раза сократить количество детей в интернатах и предотвращать их попадание в интернатные учреждения вообще", - цитирует министра пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что среди первоочередных целей министерства, определенных программой действий правительства: воспитание детей в семьях или в условиях, максимально приближенных к семейным, в благополучной, доброжелательной и безопасной среде, где заботятся о потребностях и интересах детей.