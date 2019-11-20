Политика

11:24 20.11.2019

Зеленский считает, что в Раде должны быть молодые и "свежие" люди

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Зеленский считает, что в Раде должны быть молодые и "свежие" люди

Президент Украины Владимир Зеленский ходе встречи с молодежью на Всеукраинском форума "Украина растет вместе со мной" отметил в шуточной форме, что в Верховной Раде должны быть "свежие" люди.

"Страна должна быть такой, какой, как вы есть – свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Что-то, как я уже сказал, ради чего хочется жить. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", – сказал Зеленский, обращаясь к одной из девушек.

В молодежном форуме также участвовала супруга президента Елена.

Теги: #верховная_рада #зеленский
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