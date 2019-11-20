Навчання загальновійськового резерву ОМБр ЗСУ з відбиття наступу бойовиків відбулися в районі відведення важкого озброєння ООС на Донбасі

У районі відведення важкого озброєння Операції об'єднаних сил у Донецькій області відбулися чергові навчання загальновійськового резерву окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України, повідомляє інформагентство Міноборони країни "АрміяInform".

"За легендою навчань, противник продовжує збройний конфлікт на території Донецької області уздовж лінії фронту. В одному з населених пунктів він зосереджує основні сили та перебуває в готовності перейти в атаку. Згодом противник намагається прорвати оборону першого ешелону наших військ проходом крізь мінні загородження силами танкового батальйону. Далі він продовжує наступ і закріплюється на вигідному рубежі", - йдеться в оприлюдненому в середу вранці на сайті міністерства повідомленні.

Водночас, зазначено в інформації, за сигналом тривоги в район зосередження вирушають резерви бригади. Підрозділи готують техніку до застосування, виходять на вогневий рубіж і завдають максимального вогневого ураження противнику, що наступає. Вже після закінчення контратаки відбувається відновлення військ для оборони переднього краю.

Нині загальновійськові резерви з'єднання складаються з танкових і протитанкових артилерійських підрозділів.

Під час заняття відпрацьовано вихід танкових підрозділів на вогневий рубіж і стрільбу із закритих вогневих позицій, а також подолання мінно-вибухових загороджень. Зокрема, інженерно-саперні підрозділи бригади відпрацьовували дії на мінних полях під час наступу.

Спочатку бригадні сапери відпрацювали розмінування протитанкової ділянки місцевості, щоб пройти його бронетехнікою. Надалі було відпрацьовано дії із зарядом розмінування ЗРП "Тропа". Цей спосіб використовують, коли під час наступу потрібно створити для особового складу прохід через мінно-вибухові загородження.

Після подолання мінних загороджень один із танкових підрозділів вийшов на вогневий рубіж, завдав ураження противнику та відійшов у безпечний район на доукомплектування. Водночас інша танкова рота обійшла противника, який цього не очікував, із флангів та обстріляла, завдавши йому серйозних втрат.

Під час навчань передусім відпрацьовано мобільність, швидкість дій і взаємодію підрозділів. Тренуванню резервів у з'єднанні приділяється багато уваги, тому такі заходи відбуваються щонайменше раз на місяць і вдень, і вночі.