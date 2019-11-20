Политика

09:48 20.11.2019

Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина могут пройти в формате телеконференции

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Технические консультации по газу ЕС-РФ-Украина могут пройти в формате телеконференции

Назначенный на среду экспертный раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина может состояться в формате телеконференции, сообщили источники в Брюсселе в среду.

Накануне "Интерфаксу" сообщили в Еврокомиссии, что техническая встреча по газу должна была состояться в Брюсселе.

Предыдущие технические консультации прошли в Брюсселе 8 ноября.

Трехсторонняя министерская встреча по газу может состояться в конце ноября.

Предыдущие консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.

Теги: #рф #консультации #украина #газ #ес
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