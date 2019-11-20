В Германии во время лекции зарезали сына бывшего президента Вайцзеккера

В берлинской частной клинике во вторник вечером нападающий смертельно ранил 59-летнего Фрица фон Вайцзеккера, сына экс-президента Рихарда фон Вайцзеккера, сообщает интернет издание "Европейская правда" со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Это случилось в больнице рядом с дворцом Шарлоттенбург около 19.00, когда Фриц фон Вайцзеккер читал там лекцию.

Неизвестный мужчина, который был среди слушателей, неожиданно ударил лектора ножом. Попытки медиков реанимировать его оказались неудачными, в результате мужчина погиб.

Кроме того, был ранен сотрудник полиции, который был не на службе, однако находился в зале и захотел остановить нападающего. Его госпитализировали.

Слушателям в помещении удалось схватить нападавшего, после чего его задержали правоохранители.

Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года был главным врачом отделения внутренней медицины в клинике Schlosspark.

Отец убитого Рихард фон Вайцзеккер с 1984 по 1994 год был федеральным президентом Германии. Он умер 31 января 2015 года.