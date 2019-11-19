Среди самых острых расхождений между Минском и Москвой - вопросы нефти и газа, заявляет премьер Беларуси

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что развязки по чувствительным вопросам между Минском и Москвой по нефти и газу будут представлены президентам двух стран.

"По чувствительным для Беларуси картам (дорожным картам - ИФ) - по рынку газа и нефтяному рынку - было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", - сказал Румас журналистам во вторник по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что Минск и Москва "сегодня действительно очень значительно продвинулись". "Мы сегодня четко понимаем, где у нас остались расхождения - мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить, и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", - добавил он.

Румас также сообщил, что всего стороны согласовывают 31 "дорожную карту", включая более 700 мероприятий. "Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий не были согласованы госорганами, и мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений", - сказал белорусский премьер.

"Трудно сказать, сколько осталось, но не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее 20 "дорожных карт" сегодня готовы к подписанию", - продолжил он.

"Вместе с тем остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительные поручения госорганам проработать их", - отметил Румас.

В минувшие выходные президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по интеграции с Россией не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.

"Вам уже премьер-министр сказал, что выработана позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы - по поставке углеводородов, по открытию рынков, снятию барьеров, то никакие дорожные карты не могут быть подписаны", - сказал Лукашенко журналистам 17 ноября в Минске.

Он также завил, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, Беларусь и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас говорили о том, что программа интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран к декабрю.