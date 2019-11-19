Политика

18:18 19.11.2019

Зеленский подписал закон об обеспечении обустройства и содержания госграницы

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Зеленский подписал закон об обеспечении обустройства и содержания госграницы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы" № 232-IX, который Верховная Рада приняла 29 октября.

"Сейчас украинским законодательством не определены размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений и других объектов пограничной инфраструктуры для обеспечения соблюдения режима государственной границы. В то же время линейные размеры инженерно-технических сооружений и характеристики технических средств охраны границы требуют для их расположения на местности отвода полосы земельного участка шириной не менее 50 метров", - сообщает пресс-служба главы государства во вторник вечером.

Этот закон вносит изменения в Земельный кодекс, Водный кодекс Украины, закон "О государственной границе Украины" согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

"Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Теги: #зеленский #граница
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