Политика

17:41 19.11.2019

Линкявичюс не считает "большой победой" возвращение Москвой трех военных судов Украине

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Линкявичюс не считает "большой победой" возвращение Москвой трех военных судов Украине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не следует считать прогрессом Москвы возвращение Украине трех задержанных военных судов, поскольку такое действие не свидетельствует ни о никакой "большой победе".

Во вторник министр сказал, что возврат судов следует сравнить с ситуацией, "когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто".

"Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа", - сказал Линкявичюс журналистам в Президентском дворце.

"Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были обменены", - отметил Линкявичюс.

"Это не следует оценивать как какой-то особый прогресс. Это определенный шаг, что и так должно было произойти", - добавил он.

25 ноября 2018 года российские пограничники в районе Керченского пролива задержали с применением оружия украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся в Мариуполь. В ФСБ РФ охарактеризовали инцидент как провокацию.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами моряков вернули на Украину. 18 ноября состоялась передача украинской стороне задержанных кораблей.

Теги: #линкявичюс #рф #катер #литва
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