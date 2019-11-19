Политика

17:41 19.11.2019

В аппаратах вице-президента США и совета нацбезопасности назвали разговор Трампа с Зеленским необычным и неправильным

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В аппаратах вице-президента США и совета нацбезопасности назвали разговор Трампа с Зеленским необычным и неправильным

Помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс в ходе открытых слушаний в Конгрессе подтвердила, что сочла разговор президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского необычным, а сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман, со своей стороны, назвал его неправильным.

"Как я сказала на закрытых слушаниях, я сочла, что разговор 25 июля был необычным, поскольку в отличие от других президентских разговоров, которые мне довелось услышать, в этом шла речь о том, что относилось к внутренней политической повестке", - заявила она, выступая на публичных слушаниях в Палате представителей.

В свою очередь Виндман заявил, что "был обеспокоен звонком".

"То, что я услышал, было неправильным, и я доложил о своих опасениях (советнику по правовым вопросам в Совете национальной безопасности США Джону - ИФ) Айзенбергу. Со стороны президента Соединенных Штатов было неправильно требовать от иностранного правительства провести расследование в отношении гражданина США и политического оппонента", - заявил он на слушаниях.

Виндман пояснил, что, в частности, в данном случае "не было гарантий, что такое расследование будет беспристрастным".

Также он подчеркнул, что трактует прозвучавшую в ходе разговора просьбу провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена как именно оказание давления, потому что между США и Украиной "существует разница в мощи". По словам Виндмана, создавалось впечатление, что Киеву "нужно было провести расследование, если они хотели получить переговоры (с Трампом - ИФ) в Белом доме".

Во вторник в Палате представителей проходят открытые слушания, на которых дают показания Виндман и Уильямс. Позднее во вторник на слушаниях в Палате представителей выступят советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности президента США Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #стенограмма #сша #зеленский #трамп
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