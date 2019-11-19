Политика

17:15 19.11.2019

Пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу – глава МИД Германии

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Пришел черёд России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявляет, что России пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию на Донбассе.

"На наш взгляд, сейчас очередь России реализовать то, что было достигнуто в результате переговоров. Нужно измерять результатами и действиями", - сказал Маас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко во вторник в Киеве.

По его словам, людям на Донбассе необходим режим тишины, и они заслуживают этого, так как сейчас необходимо отстроить инфраструктуру в этом регионе.

Теги: #рф #оос #маас #германия
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