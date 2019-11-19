Политика

16:55 19.11.2019

Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019г – глава МИД ФРГ

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Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться после 2019г – глава МИД ФРГ

Германия выступает за то, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться и после 2019 года, заявляет глава немецкого министерства иностранных дел Хайко Маас.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - сказал Маас на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве во вторник.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг "газовой" темы, которые возникли в последнее время.

"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали", - сказал министр.

Теги: #газ #транзит_газа #маас #германия
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