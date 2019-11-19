Окончательное решение о документе саммита "нормандской четверки" будет принято лидерами на встрече - источник

Проект документа по итогам нормандского саммита действительно готовится, но окончательное решение по его содержанию примут главы государств, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник из Офиса президента Украины.

"Предполагается, что особое внимание будет уделено определению дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений, включая процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц и дальнейшего разведения сил на Донбассе", - сообщает источник.

При этом, в ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вся проблематика конфликта и пути его разрешения: "Украинская сторона настроена добиться гарантированного прекращения военных действий в краткосрочной перспективе", - говорит источник.

Отвечая на вопрос о возможной двухсторонней встрече лидеров Украины и России в рамках саммита, источник агентства сказал, что она не планируется:

"Но президент Зеленский полностью готов к диалогу, прекрасно осознавая при этом политический опыт и возможности своего визави".

Также подчеркнул, что все решения Президент Украины будет принимать с учетом результатов общественной дискуссии.

Как ожидается, саммит "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) состоится 9 декабря в Париже.