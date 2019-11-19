Порошенко 20-21 ноября намерен участвовать в конгрессе ЕНП в Загребе

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 20-21 ноября 2019 года совершит визит в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) по приглашению президента ЕНП Жозефа Доля.

Как сообщается на официальном сайте "Европейской солидарности" во вторник, конгресс ЕНП в Загребе в этом году "станет ключевым событием в развитии Европейской народной партии как ведущей политической силы Европейского Союза", в ходе которого планируется избрать следующего президента ЕНП и руководство партии.

"Это будет первое участие Петра Порошенко во главе полномочного партийной делегации в работе конгресса ЕНП после принятия партии "Европейская Солидарность" в круг этой влиятельной политической семьи", - говорится в сообщении.

В рамках визита планируются двусторонние встречи Порошенко с высшим руководством ЕС и лидерами ведущих государств-членов ЕС.