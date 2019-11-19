Политика

16:00 19.11.2019

Порошенко 20-21 ноября намерен участвовать в конгрессе ЕНП в Загребе

1 мин читать
Порошенко 20-21 ноября намерен участвовать в конгрессе ЕНП в Загребе

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 20-21 ноября 2019 года совершит визит в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) по приглашению президента ЕНП Жозефа Доля.

Как сообщается на официальном сайте "Европейской солидарности" во вторник, конгресс ЕНП в Загребе в этом году "станет ключевым событием в развитии Европейской народной партии как ведущей политической силы Европейского Союза", в ходе которого планируется избрать следующего президента ЕНП и руководство партии.

"Это будет первое участие Петра Порошенко во главе полномочного партийной делегации в работе конгресса ЕНП после принятия партии "Европейская Солидарность" в круг этой влиятельной политической семьи", - говорится в сообщении.

В рамках визита планируются двусторонние встречи Порошенко с высшим руководством ЕС и лидерами ведущих государств-членов ЕС.

Теги: #порошенко #загреб #енп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 19.11.2019
Генпрокуратура зарегистрировала по решению суда ряд уголовных дел о незаконном сборе и распространении информации о Порошенко – адвокат

Генпрокуратура зарегистрировала по решению суда ряд уголовных дел о незаконном сборе и распространении информации о Порошенко – адвокат

17:38 18.11.2019
Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

16:48 18.11.2019
Генпрокуратура изучает документы от ГБР по подозрению Порошенко, возможно, в них будут внесены правки – Рябошапка

Генпрокуратура изучает документы от ГБР по подозрению Порошенко, возможно, в них будут внесены правки – Рябошапка

12:49 18.11.2019
В пресс-службе Порошенко называют "российским заказом" проект подозрения 5-му президенту

В пресс-службе Порошенко называют "российским заказом" проект подозрения 5-му президенту

11:01 18.11.2019
ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко и проект представления в Раду о даче согласия на его привлечение к ответственности

ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко и проект представления в Раду о даче согласия на его привлечение к ответственности

13:08 17.11.2019
Любые призывы заморозить ситуацию на Донбассе играют на руку россиянам

Любые призывы заморозить ситуацию на Донбассе играют на руку россиянам

13:09 16.11.2019
Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались – дипломат Ели

Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались – дипломат Ели

16:08 14.11.2019
Альтернативой минским договоренностям может быть только Вашингтонский договор - Порошенко

Альтернативой минским договоренностям может быть только Вашингтонский договор - Порошенко

15:47 14.11.2019
Госбюджет-2020 разрушает децентрализацию и социальные программы - Порошенко

Госбюджет-2020 разрушает децентрализацию и социальные программы - Порошенко

18:46 13.11.2019
Труба заявил о завершающем этапе расследования нескольких уголовных производств, где фигурирует Порошенко

Труба заявил о завершающем этапе расследования нескольких уголовных производств, где фигурирует Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

Зеленский хотел бы разговора в "нормандском формате" о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе

"Формулу Штайнмайера" можно имплементировать лишь после создания условий для выборов на Донбассе, то есть нескоро, отмечает посол Германии

Украине нужно достичь верховенства права и провести судебную реформу, чтобы приходили инвестиции – посол Германии

"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа к берегам водоемов

Чехия осуждает российскую агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма – премьер

Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки

Омбудсмен Денисова обсудила с лидером крымскотатарской диаспоры в Стамбуле сотрудничество по освобождению удерживаемых в РФ и Крыму

Украина и Франция подписали договор об изготовлении и обслуживании 20 патрульных кораблей

Зеленский считает, что сама по себе встреча в Нормандском формате уже успех, но нужны и конкретные результаты

Партия "Голос" призывает ратифицировать протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта

Зеленский извинился перед журналистами, что пришел на пресс-конференцию небритым, пояснил причину

Зеленский хотел бы конкретики по вопросу обмена "всех на всех" на встрече в Нормандском формате

Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА