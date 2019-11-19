Политика

15:26 19.11.2019

Чехия осуждает российскую агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма – премьер

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Чехия осуждает российскую агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма – премьер

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что официальная Прага поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, а также осуждает российскую агрессию на Добассе и аннексию Крыма.

"Я приехал с однозначным сообщением, что мы поддерживаем Украину и ее народ и не воспринимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке Украины, а также незаконную аннексию Крыма. Конечно, мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины в международно-признанных границах", - сказал Бабиш на брифинге во вторник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что не видит другого способа разрешить конфликт, кроме как мирное урегулирование.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с 2008 года первый визит чешских высокопоставленных лиц в Украину.

"Этот приезд и наша встреча уже говорят о том, что мы выходим на новый уровень взаимоотношений между нашими странами", - сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что считает позицию премьер-министра Бабиша "правильной, демократической, европейской".

"Мы начали с того, что Крым и Донбасс – это Украина. Это и есть позиция Чехии по отношению к гражданам Украины и нашего суверенитета", - резюмировал президент.

Как сообщалось, Бабиш подтвердил намерение правительства Чехии продолжать гуманитарную помощь пострадавшим в результате военного конфликта на Донбассе.

Теги: #крым #рф #чехия
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