Политика

14:33 19.11.2019

Омбудсмен Денисова обсудила с лидером крымскотатарской диаспоры в Стамбуле сотрудничество по освобождению удерживаемых в РФ и Крыму

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Омбудсмен Денисова обсудила с лидером крымскотатарской диаспоры в Стамбуле сотрудничество по освобождению удерживаемых в РФ и Крыму

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с главой крымскотатарской диаспоры в Стамбуле Джелялом Ичтеном возможные пути сотрудничества по освобождению 87 крымских татар, незаконно удерживаемых на территории РФ и временно оккупированного Крыма, а также помощи их семьям.

"Со своей стороны, Джелял Ичтен попросил обратиться к субъектам законодательной инициативы в Украине, чтобы ускорить принятие закона "О правах коренных народов Украины", ведь это позволит привлечь внимание, в том числе международного сообщества, к борьбе за права и свободы крымских татар. Со своей стороны, буду способствовать в решении всех вопросов, озвученных во время встречи, и надеюсь на плодотворное сотрудничество", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По ее словам, встреча с Джелялом Ичтеном состоялась в перерыве между сессиями II международной конференции омбудсменов, которая проходит в Стамбуле.

Теги: #крым #рф #татары #турция #денисова
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