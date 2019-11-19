Политика

14:29 19.11.2019

Украина и Франция подписали договор об изготовлении и обслуживании 20 патрульных кораблей

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Украина и Франция подписали договор об изготовлении и обслуживании 20 патрульных кораблей

Украина и Франция подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"От имени правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером (EUR136,5млн) об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIBлодки построим в Украине. Спасибо Франции за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны", - написал Аваков на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, Аваков обсуждал возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном. Министр отмечал, что одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА.

Теги: #корабли #франция #украина #аваков
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Интерфакс-Украина
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