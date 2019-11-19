Зеленский считает, что сама по себе встреча в Нормандском формате уже успех, но нужны и конкретные результаты

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сама по себе первая встреча в Нормандском формате с 2016 года уже является успехом, но необходимы и конкретные результаты.

"Этот формат был заблокирован с 2016 года, и эта встреча уже успех", - сказал он на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Зеленский указал, что украинская сторона ожидает эту встречу на наивысшем уровне и очень серьезно к ней готовится.

Комментируя информацию о том, что по итогам встречи будет подписан "сухой документ", Зеленский сказал: "Что там будет обсуждаться, каким образом, сухое оно или не сухое, мне кажется, не важно. Важно - это конкретные вещи".

Как сообщалось, лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) могут встретиться 9 декабря в Париже.