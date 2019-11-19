Политика

14:23 19.11.2019

Партия "Голос" призывает ратифицировать протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта

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Партия "Голос" призывает ратифицировать протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта

Партия "Голос" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру культуры Украины Владимиру Бородянскому с призывом посодействовать ратификации II Протокола Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

"Несмотря на то, что на нашей территории уже несколько лет продолжаются боевые действия, мы еще не сделали элементарных усилий для сохранения культурного наследия на временно оккупированных территориях. Во втором Протоколе речь идет, во-первых, о персональной уголовной ответственности за уничтожение, вывоз исторических памятников, культурного наследия подвижного или недвижимого. Во-вторых, сознательное уничтожение памятников приравнивается к военному преступлению. И один из важнейших и наиболее принципиальных вопросов - назначение институционального органа, так называемого комитета по защите культурных ценностей", - цитирует пресс-служба партии народного депутата Соломию Бобровскую.

Депутат отметила, что ратификация протокола даст основание просить миссии, имеющие доступ на оккупированные территории, мониторить состояние культурных ценностей.

"Фактически это станет основанием для компенсации расходов, а соответственно - заявкой Украины, после возвращения наших территорий, к РФ за уничтоженное или разрушенное культурное наследие", - подчеркнула Бобровская.

Она настаивает на важности ратификации Протокола в кратчайшие сроки для максимального сохранения культурных памяток на оккупированных территориях.

Теги: #гаагская_конвенция #голос
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